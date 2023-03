‘Santa’: “Cantiere in piazza, noi stiamo col quartiere”

Dal Gruppo Creuza de Ma – L’Alternativa per Santa

E’ ormai nota a tutta la cittadinanza la questione attinente ai lavori di Piazza Vittorio Veneto, nonché i disagi causati agli esercenti della zona. Ci si potrebbe soffermare sulle molteplici problematiche sorte nelle ultime settimane tra le quali, ad esempio, la scelta della data di inizio del cantiere, la mancata comunicazione tempestiva con i diretti interessati e, da ultimo, i disagi arrecati ai commercianti della zona, i quali sono stati “abbandonati” per l’ennesima volta.

Già nella giornata di martedì u.s., alcuni membri del nostro Gruppo si sono confrontati con i concittadini del Quartiere di Ghiaia, al fine di ascoltare le questioni annose emerse negli ultimi periodi e, nondimeno, si sono adoperati per fornire le migliori delucidazioni in merito.

