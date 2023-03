Sosta selvaggia in centro, Tursi corre ai ripari: nuovi parcheggi merci intorno a via Roma

Genova. Da anni è l’emblema dell’anarchia stradale nel centro di Genova: via Roma, salotto buono della città, due corsie a senso unico in salita verso piazza Corvetto, una delle quali – soprattutto al mattino – costantemente occupata da auto e furgoni in sosta selvaggia, mentre la corsia teoricamente riservata ai bus diventa l’unica transitabile. E così anche in piazza Fontane Marose, a due passi dall’elegante via Garibaldi. Ora il Comune corre ai ripari e, con un’ordinanza di mobilità pubblicata oggi, istituisce nuovi stalli dedicati ai veicoli in carico e scarico merci, nella speranza di contrastare il fenomeno.

Il provvedimento prende atto “della accresciuta richiesta di settori di sosta riservati ai veicoli merci necessari a rifornire gli esercizi commerciali compresi nelle aree circostanti via Roma, via XXV Aprile, largo San Giuseppe e via Dei Cebà e arriva dopo un incontro online coi negozianti e gli assessori Campora e Bordilli, “per approfondire le necessità espresse dalle categorie commerciali e contemperare le richieste con le possibilità di sosta individuate nelle aree perimetrali a nord del centro storico aperte alla circolazione veicolare”.

