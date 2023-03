Tutto pronto per la 19^ edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure dedicata alla sostenibilità

Finale Ligure. Da venerdì 10 marzo a domenica 12 marzo si svolgerà la XIX edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo. L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di enogastronomia, sarà allestito presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina e nel Centro Storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia. La collaborazione con il Comune di Finale Ligure ha fatto sì che si potesse organizzare un evento sempre più attrattivo per il pubblico. Dopo l’emergenza pandemica da Covid-19, l’evento torna nel suo mese naturale, quello di marzo, messo a punto dagli organizzatori per destagionalizzare il turismo nella Provincia di Savona.

“Quando si iniziò l’avventura del Salone dell’Agroalimentare Ligure – dice Cristina Bolla tra le ideatrici dell’evento e Direttore del Salone – fu un lavoro importante di marketing strategico, che univa la componente agroalimentare alla componente turistica, in un mese, quello di marzo, che solitamente era considerato di bassa stagionalità. Il SAL diede subito i risultati attesi portando centinaia di espositori e migliaia di visitatori da fuori Liguria e dalle altre Province della Liguria, diventando un evento leader nel settore che, ancora oggi si posiziona tra i principali in Italia. La location finalese si rivelò vincente, così come il periodo”.

