Vent’anni di furti in Nord e Centro Italia, la Polizia scova un bottino da 6 milioni e ora cerca i legittimi proprietari

Furti messi a segno in almeno vent’anni e in tutto il nord e centro Italia. Una refurtiva accumulata del valore complessivo di 6milioni di euro. Ora la questura di Bologna cerca i legittimi proprietari dopo che nell’ambito della maxi operazione “Aurum” hanno trovato nelle disponibilità di un 70enne, incensurato e insospettabile, ora indagato a piede libero: diamanti, monete d’oro, gioielli, oggetti preziosi, ma anche un dente di mammut. Come detto i colpi sono stati messi a segno in vent’anni, stando a quanto riferito dalla Polizia, tutti i beni rivenuti si riferiscono a fatti accaduti fino alla data del 21 settembre 2022. Beni sottratti a centinaia di cittadini e non sarebbe da escludere che tra le migliaia di oggetti recuperati dalla Polizia di Stato in mezzo possano esserci anche preziosi sottratti a qualche spezzino. Tutte le immagini della refurtiva sono disponibili qui.

Un autentico tesoro che i poliziotti hanno recuperato in una serie di immobili del 70enne. Ad aprire la pista delle indagini il gran via vai di ricettatori nei luoghi delle disponibilità dell’uomo. Al momento, la questura bolognese è riuscita a restituire oggetti per un valore complessivo di 600mila euro. Inutile negare però che la strada è ancora molto lunga. A questo proposito la questura di Bologna ha diffuso un appello, soprattutto per l’area del Nord e del Centro, mettendo a disposizione le immagini delle migliaia di oggetti rubati e ha stilato le linee guida per i cittadini che negli ultimi vent’anni hanno subito un furto e che potrebbero ritrovare qualcosa che gli appartenesse, magari un caro ricordo di famiglia.

