Vigilessa fu sospesa ingiustamente, giudice del lavoro dà ragione a Jenny D’Agostino e condanna il Comune di Ospedaletti

Ospedaletti. Genoveffa D’Agostino non lasciò incustodita l’arma di servizio e mantenne una condotta corretta sul luogo di lavoro. Lo ha stabilito, con una sentenza che la riabilita in toto, il giudice del tribunale di Imperia, Francesca Siccardi, che ha accolto il ricorso presentato dall’ex ispettore capo e vice comandante di Ospedaletti, Genoveffa “Jenny” D’Agostino, attuale comandante della polizia locale di Vallecrosia.

Rappresentata dallo studio legale Bosio, e assistita dagli avvocati Marco Bosio e Marco Statari, la vigilessa aveva impugnato la sanzione disciplinare attraverso la quale il Comune di Ospedaletti, suo datore di lavoro, le aveva comminato, sospendendola per dieci giorni, senza retribuzione, dal servizio che svolgeva per fatti che, a detta del Comune, sarebbero avvenuti il 2 settembre 2020. D’Agostino era stata accusata di aver violato l’obbligo di custodire la pistola di servizio e il dovere di mantenere una condotta corretta in servizio, questo per un alterco con una collega di lavoro.

