Akira torna al cinema, per il capolavoro di Ôtomo nuova versione in 4k

“Akira” torna ancora una volta sul grande schermo, a 35 anni dalla sua prima uscita in sala. Il 14 e 15 marzo, il film campione d’incassi diretto da Katsuhiro Ôtomo, uno dei maestri indiscussi del cinema d’animazione e del fumetto giapponese , si potrà ammirare nella nuova versione in 4k al Nuovo .La programmazione martedì 14 marzo alle 20.45 l’anime sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre mercoledì 15 marzo alle 20.45, si potranno ripercorrere le vicende di Kaneda con un doppiaggio italiano fedele all’originale. Un appuntamento che fa parte della stagione degli anime al Cinema Il Nuovo, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit, che riporta nelle sale una pietra miliare nella storia dell’animazione, in grado di fondere elementi di 2001 Odissea nello Spazio, Blade Runner e il Pianeta proibito.

L’articolo Il crepuscolo degli idioti, la presentazione del libro di Nunzio Festa alla biblioteca Cesare Arzelà proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com