Al via la 19^ edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure: “Si celebrano le eccellenze della nostra regione”

Finale Ligure. E’ stata inaugurata oggi la XIX edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure a Finalborgo. L’evento che inizia oggi durerà fino a domenica 12 marzo.

L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di enogastronomia, sarà allestito presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina e nel Centro Storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia. La collaborazione con il Comune di Finale Ligure ha fatto sì che si potesse organizzare un evento sempre più attrattivo per il pubblico. Dopo l’emergenza pandemica da Covid-19, l’evento torna nel suo mese naturale, quello di marzo, messo a punto dagli organizzatori per destagionalizzare il turismo nella Provincia di Savona.

