Articolo uno si riunisce in assemblea dopo l’elezione di Elly Schlein: “La maggioranza dei nostri iscritti entrerà nel Pd”

“Da oggi la stragrande maggioranza dei nostri aderenti spezzini si iscriverà al nuovo Pd. Le primarie hanno chiuso una fase storica della sinistra. Si determina così, e i primi passi lo confermano, una profonda discontinuità da una sinistra che appariva subalterna allo stato di cose presenti e si va verso una sinistra sempre più vicina alle persone che vivono del proprio lavoro ( e a chi non lo ha ) e che fanno sempre più fatica ad andare avanti”. E’ quanto si legge in una nota di Articolo uno La Spezia che prosegue: “Chi ha votato la Schlein ha visto in lei e nelle sue proposte la spinta per un rilancio del campo progressista e per dare una speranza di poter costruire un’alternativa a questa destra dopo la pesante sconfitta alle ultime elezioni politiche e regionali. ArticoloUno in questi anni ha sostenuto l’ esigenza di una rifondazione della sinistra che non poteva prescindere dalla sua forza principale rappresentato dal Pd che pur criticavamo. L’elezione della nuova segretaria è un passo importante a questi fine ma non definitivo”.

“Non è ancora concluso il processo politico per un Nuovo Pd – prosegue la nota -. Per questo va continuato l’ impegno ad allargare il coinvolgimento di persone e di soggetti politici organizzati che si iscrivono e che aderiscano al progetto costituente avviato. Riteniamo che la fase Costituente di un Nuovo PD non sia infattj esaurita ma vada portata avanti. Va ricostruito un campo progressista, saltato con le elezioni politiche del 25 settembre scorso, per dare credibilità a una efficace opposizione. Alleanza progressista che va ricostruita anche nel territorio. Cosa non facile se non c’ è anche una spinta nazionale, come abbiamo visto anche in riferimento alle prossime elezioni amministrative, dove occorre superare la difficoltà a costruire ampie alleanze nei comuni e nelle regioni”.

