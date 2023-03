Calcio/ Entella, Gozzi saluta la squadra: pullman partito per Reggio Emilia

Reggiana contro Entella è anche la sfida tra la prima e la seconda della classifica del girone B di Lega Pro. Questo pomeriggio prima della partenza verso l’Emilia il presidente Antonio Gozzi è salito sul pullman a salutare i suoi ragazzi.

La squadra allenata da Gennaro Volpe non sarà sola al Mapei Stadium: da Chiavari partiranno oltre 200 tifosi.Per quanto la formazione secondo il Secolo XIX edizione del Levante Ramirez è favorito su Meazzi per lanciare la coppia gol Merkaj e Zampar. In mezzo Tomaselli potrebbe riprendere una maglia da titolare e in difesa Pellizzer si gioca un posto nella difesa a tre con Sadiki.

