Capitali russi in fuga dalla guerra, le case della Riviera si vendono anche online

Sanremo. «Nonostante le tragiche notizie provenienti dall’Ucraina e le sanzioni imposte dall’Europa alla Russia, a partire da febbraio il mercato immobiliare della Riviera dei Fiori si è improvvisamente risvegliato grazie alla spinta dei russi che vogliono mettere al sicuro i propri capitali, investendo nel bene rifugio per eccellenza, la casa, preferibilmente a Sanremo e dintorni». A dichiararlo è Aleksei Azarov, titolare dell’omonima agenzia Azarovs di corso Imperatrice a Sanremo (leader nazionale delle compravendite con i cittadini russi). In controtendenza rispetto a molti suoi colleghi, Azarov non nasconde un dato a suo dire incontrovertibile: «La clientela russa è tornata, eccome».

Ha del clamoroso l’ultimo contratto chiuso dall’agente immobiliare di origini ucraine, cittadino d’adozione della Città dei fiori da oltre dieci anni. «Pochi giorni fa abbiamo venduto un appartamento di lusso di 230 metri quadrati in corso Inglesi del valore di 1,2 milioni di euro, al termine di una trattativa durata solo cinque giorni dalla pubblicazione dell’annuncio sul nostro portale. Trattativa che si è svolta esclusivamente online. Il cliente russo ha acquistato senza fare un sopralluogo sul posto, convinto dalle immagini e dai video ad alta risoluzione che gli abbiamo fornito via internet. Una cosa così non capitava da prima dell’invasione dell’Ucraina e dallo scoppio della pandemia Covid», – spiega Azarov -.

