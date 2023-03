Centro storico e sicurezza, comitati e Civ chiedono un incontro a prefetto e forze dell’ordine

Genova. Un incontro congiunto tra i comitati e i Civ del centro storico con il prefetto Renato Franceschelli e ai vertici delle forze dell’ordine dopo l’ennesimo episodio di violenza che ha riguardato i vicoli alcuni giorni fa. La richiesta è stata inviata formalmente questo pomeriggio.

“La percezione della sicurezza non passa solo attraverso la presenza di pattuglie e ronde ma è data piuttosto dalla consapevolezza di poter vivere i nostri quartieri in ogni momento del giorno o della notte con tranquillità, a prescindere dalla presenza delle Forze dell’Ordine” dicono i comitati per voce del presidente dell’associazione Via del Campo e Caruggi Christian Spadarotto.

» leggi tutto su www.genova24.it