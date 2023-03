Chiavari: “Palazzone previsto in Via Bontà, manca la convenzione”

Da Nicola Orecchia (Chiavari con Te!) e Giovanni Giardini (Cambia con me”) consigieri comunali in Chiavari

Sin dall’inizio di questa legislatura, pur essendo tra i banchi della minoranza, abbiamo

dichiarato e cercato di svolgere un’opposizione costruttiva, attenta al rispetto della legge e

della trasparenza degli atti amministrativi, critica quando necessario e collaborativa per il

bene della nostra città.

In verità, sino ad ora, non abbiamo trovato da parte del Sindaco Messuti e della sua

maggioranza grande apertura ad un sereno confronto, ma noi continueremo nel nostro

compito di Consiglieri Comunali.

È per questo che, prima di affrontare qualunque problematica amministrativa, desideriamo

acquisire tutta la documentazione disponibile attraverso un regolare accesso agli atti.

