Finanzieri senza buoni pasto, la protesta coinvolge anche la provincia di Imperia

Sanremo. Coinvolge anche i militari della Guardia di Finanza della provincia di Imperia la protesta sollevata dal sindacato regionale Si.Na.Fi che denuncia la mancata consegna ai finanzieri liguri dei buoni pasto dall’ottobre 2022.

“Nelle quattro province liguri, i finanzieri in servizio che ne maturano il diritto non percepisco i buoni pasto dal mese di novembre dello scorso anno. Nonostante un’azione fatta dalla segreteria nazionale del sindacato Si.Na.Fi., che ha già scritto nei mesi scorsi al comando generale per accelerare lo stanziamento di fondi per il pagamento delle ditte appaltatrici, ai finanzieri liguri continuano a non essere corrisposti i buoni pasto del valore di 7 euro l’uno per poter pranzare e cenare”, – spiega Alessandro Manfredi, segretario regionale Liguria del Si.Na.Fi -.

» leggi tutto su www.riviera24.it