L’amministrazione comunale ha aderito alla Giornata mondiale del rene e, come segno di partecipazione a questo importante momento di sensibilizzazione, la facciata di Palazzo civico è stata illuminata di blu, colore simbolo della giornata.

“La salute dei reni è estremamente importante per il benessere e la qualità di vita delle persone – sottolinea l’assessore alle politiche sanitarie Giulio Guerri – e, come amministrazione, intendiamo contribuire a tenere sempre più alta l’attenzione su questo tema, affinché passi con efficacia il messaggio della consapevolezza e della prevenzione. Cogliamo l’occasione per ribadire il nostro sincero ringraziamento agli operatori sanitari e ai volontari delle associazioni, quotidianamente impegnati su questo fronte”.

Un’importante iniziativa di informazione e prevenzione, organizzata dalle associazioni Aned e Amici del rene in collaborazione con il reparto di Nefrologia dell’Asl 5 e la Pubblica assistenza della Spezia, sarà ospitata nell’ambito della Fiera di San Giuseppe, sabato 18 marzo dalle 10 alle 17 in Largo Fiorillo.

L’articolo Il Comune della Spezia aderisce alla Giornata mondiale del rene e illumina di blu Palazzo civico proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com