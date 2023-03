Il nuovo Pd di Elly Schlein, circoli aperti nel fine settimana per accogliere chi si vuole iscrivere

Il nuovo Pd di Elly Schlein si apre alla società e vara una campagna di tesseramento in concomitanza con l’assemblea nazionale che ufficializzerà l’elezione della nuova segretaria. Tra sabato e domenica, infatti, i circoli spezzini osserveranno una mattinata di apertura straordinaria per incontrare nuovamente quella fetta del popolo delle primarie che ha manifestato nelle ultime due settimane la volontà di entrare a far parte del partito sommandosi così ai circa 1.500 iscritti attuali.

L’iniziativa, che si aggiunge al gazebo per il diritto all’aborto della Conferenza provinciale della donne democratiche (in centro città sabato pomeriggio), è stata presentata questo pomeriggio in Via Lunigiana dal segretario provinciale Pd Iacopo Montefiori, affiancato da consiglieri comunali e segretari di circolo e non solo.

“Domenica 12 marzo dalle 10.30 in poi a Roma inizia la stagione del nuovo Pd – ha esordito Montefiori -. Stiamo costruendo insieme il nuovo partito e il percorso non è concluso con le primarie. Il primo segnale che la nuova segretaria ha voluto dare è stato quello di riaprire la campagna tesseramento 2023. Qui con me oggi non c’è solamente chi ha reso possibile il voto degli iscritti e dei simpatizzanti in 57 seggi in provincia, ma anche chi domenica mattina terrà i circoli aperti per consentire alle persone che hanno votato e che hanno manifestato l’intenzione di tesserarsi”.

