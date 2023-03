Il sorriso di Semplici: “Gruppo straordinario, ma ora non abbassiamo la guardia”

Una serata che si inserisce di diritto nella storia dello Spezia. Le Aquile di Leonardo Semplici battono l’Inter per la prima volta assoluta, al termine di una gara al cardiopalma e decisa dal primo sigillo in campionato al “Picco” di Daniel Maldini e dal perfetto rigore dello straordinario M’Bala Nzola. “La squadra ha dato tutto, i complimenti oggi li giro a loro”, spiega un sorridente Leonardo Semplici nella conferenza stampa post partita. “Ho un gruppo straordinario, al mio arrivo avevano perso un po’ di autostima come è normale in un periodo così. Ho trovato delle persone che si sono dimostrate spugna, non solo per dettami tecnico-tattici ma a livello morale. È un gruppo straordinario, sono contento. Questa sera siamo partiti in un modo, poi abbiamo cambiato perché soffrivamo e forse avevo azzardato con le due punte. Avevo messo Zurkowski a schermare Brozovic ma le cose non erano state come le avevo pensate. Ho capito che qualcosa andava cambiato, ci siamo espressi meglio e siamo stati più intraprendenti e alla fine abbiamo meritato di vincere. L’Inter secondo me è la più forte del campionato come rosa e siamo stati bravi a soffrire, cosa che mi fa ben sperare”, commenta Semplici, che poi parla della sliding door dei cambi all’intervallo, con l’ingresso di Maldini ed Ekdal per Zurkowski e Shomurodov: “Era una partita di sacrificio, non avevano fatto male ma non mi davano quella garanzia per un certo tipo di gara. Ho cambiato il modo di stare in campo e i cambi hanno pagato. Maldini è un ragazzo che ho trovato un po’ in difficoltà ma sto cercando di far sì che si convinca perché ha grande qualità. Ci sono anche altri ragazzi che possono dare un apporto. Non abbiamo fatto niente, il campionato è lungo ma fare tre punti con l’Inter è una grande soddisfazione”.

Un clima straordinario quello di questa sera al Picco, merito di un pubblico che fino alla fine ha trainato la squadra di Semplici: “Li ringrazio”, dice Semplici. “Sono stati i dodicesimi in campo, sostenendoci nei momenti di sofferenza. Anche dietro la mia panchina mi sono messo a tifare con loro, i ragazzi ne avevano bisogno e questo connubio è determinante per arrivare all’obiettivo. Voglio che la squadra lotti fino alla fine, ci abbiamo creduto nonostante sembrava che l’inerzia fosse dell’Inter. Alla fine abbiamo fatto un gol importante che ci permette di dare una grande soddisfazione a chi ci segue”. Tra i tanti, ottimi, segnali della serata due dati importanti: per la prima volta lo Spezia segna nel quarto d’ora finale e trova la rete con un subentrato. “Voglio una squadra che non si arrenda mai”, conclude Semplici. “Avevamo contro avversari forti, ma cerco di infondere la mentalità alla squadra. A volte perderemo, ma lo faremo lottando fino alla fine. Siamo un gruppo eccellente e devo trovare la chiave di ognuno per far sì che diano il massimo fino alla fine. Complimenti ai ragazzi, il merito è loro. Il mio e dello staff è supporto, queste prestazioni sono nelle possibilità della squadra. Il primo tempo di Verona ha avuto gli stessi problemi anche a quattro in mezzo, non solo a cinque. Voglio che si palleggi e dobbiamo avere la personalità per farlo. Sto cercando di inculcare la mia mentalità, voglio che si faccia la gara e per farlo bisogna avere coraggio, prendendo anche dei rischi. Quando perdiamo è colpa mia, quando vinciamo è merito dei ragazzi e oggi gli va dato il merito della prestazione. Il campionato è ancora lungo, i ragazzi mi avevano chiesto mezza giornata libera ma non gliel’ho concessa. Domani ci alleniamo e da lunedì si pensa al Sassuolo. Ci sono tante partite e non dobbiamo abbassare la guardia”.

