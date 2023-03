Savona. Gravissimo incidente questa sera a Savona, in via Scotto. Un ragazzo di 29 anni era a bordo di uno scooter quando ha subito un grave incidente stradale.

La dinamica non è ancora chiara, ma sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi. I soccorsi sono risultati vani: il giovane è morto prima di arrivare in ospedale.

