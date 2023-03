Inzaghi amaro: “Conto 27 tiri e un gol su rigore. Il risultato doveva essere diverso”

Tanta delusione in Simone Inzaghi dopo il ko dell’Inter al Picco contro lo Spezia. “Sapevamo la difficoltà della partita, siamo molto dispiaciuti per il risultato”, spiega il tecnico nerazzurro. “Per tutto quanto creato il risultato doveva essere diverso, non dovevamo chiudere 0-0 il primo tempo, mettere più cinismo e cattiveria. Le partite sono sempre molto attaccate agli episodi e lo Spezia è stato più bravo. La sconfitta fa male, ma abbiamo l’obbligo di rialzarci perché martedì c’è una partita importante”. Tanti problemi per l’Inter lontano da San Siro, dove i nerazzurri non sono riusciti a raccogliere quanto invece raccolto in casa: “Il nostro cammino lontano da San Siro non è da squadra come l’Inter. In casa abbiamo un’ottima media, in trasferta lo scorso anno facevamo altri punteggi. C’è tanta delusione per il risultato, per la prestazione i ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo andare avanti, è giusto che ci sia tanta delusione in tutte le componenti. La cattiveria ha fatto la differenza. Abbiamo fatto 27 tiri e un gol su rigore. Loro due gol con due tiri”, conclude Inzaghi.

