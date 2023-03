Lega: “Non permettere che quanto di buono è stato fatto in questi anni a Sarzana venga vanificato”

“Da troppo tempo Sarzana era ferma, senza prospettive di crescita e sviluppo, sia in ambito turistico che urbanistico. Dal 2018, quando si è insediata la Giunta Ponzanelli, il trend è cambiato perché è diverso il nostro modo di lavorare, che si basa sulla conoscenza delle criticità del territorio e sulla volontà di risolvere le tante questioni aperte, che si sono accumulate in decenni di classe politica inadeguata. Bandi regionali, statali ed europei sono andati a buon fine e a Sarzana sono arrivati oltre 70 milioni di euro. Come abbiamo dimostrato, bisogna agire e non solo parlare, e non permetteremo che quanto di buono è stato fatto venga vanificato da qualcuno che non riuscirebbe a stare al passo con le tante progettualità avviate e le tante iniziative in cantiere”. Così in una nota il gruppo Lega Sarzana.

“Sono tantissimi i fondi intercettati, per progetti importanti – prosegue l’intervento -, come ad esempio i 4.136.045,90 euro arrivati dal MIUR per la nuova scuola Poggi – Carducci; i 565mila euro per rendere la scuola di Nave più green, finanziati grazie al bando dei Ministeri dell’interno e dell’economia, poi confluiti tra i finanziamenti del PNRR; i fondi del MIT per riqualificare il borgo di Marinella, che era in stato di abbandono; i 187mila euro arrivati dal Ministero dell’interno e i 100 mila euro intercettati dal Ministero della cultura per la realizzazione di eventi; i fondi per la realizzazione di infrastrutture e per concludere le grandi incompiute di Sarzana (come il ponte sul Calcandola, la messa in sicurezza del Parmignola che ha permesso il declassamento del rischio idraulico dell’area), 42mila euro per spiagge sicure, circa 200mila per i mezzi del Comune tra cui 2 nuovi pick up per la Protezione Civile e ancora i 12 mila euro erogati dall’Unione Europea per i servizi online, i fondi per il sociale e quelli per realizzare il sistema di videosorveglianza (155.200 euro dal Ministero e 60.000 dalla Regione)”.

