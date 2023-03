Migranti, il Governo apre ai flussi per lavoro e anche la Liguria chiama: “Serve manodopera”

Liguria. Ben vengano i migranti, se arrivano per sopperire alle carenze di personale delle nostre aziende. Si potrebbe riassumere così la linea del governo Meloni che ieri ha approvato il nuovo decreto legge a Cutro. Oltre alla stretta sugli scafisti, la principale novità è l’allargamento delle maglie sui flussi regolati dallo Stato: la programmazione non sarà più annuale ma triennale e sarà più semplice per gli stranieri ottenere il nulla osta per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Una strategia che si sposa con l’allarme lanciato – anche in Liguria – dal mondo delle imprese: la manodopera scarseggia ed è bene organizzarsi per “importarla” anche da Paesi extra Ue.

“Credo sia giusto fare in modo che chi vuole venire in questo Paese possa entrare regolarmente con le condizioni e un posto di lavoro“, ribadisce oggi a Genova il viceministro Edoardo Rixi all’indomani di un Consiglio dei ministri all’insegna delle frizioni interne alla maggioranza sulla linea da tenere. Ma lui smentisce: “Nessuna tensione, quello lo scrivono i giornali. Abbiamo ribadito la linea del Governo, che è quella di essere duri con gli scafisti e cercare di salvare vite umane. Nonostante i tagli in finanziaria il ministero dei Trasporti ha finanziato la Guardia costiera sull’attività di soccorso conferendo risorse per il rinnovo dei mezzi aerei. Per noi è fondamentale aiutare le persone in difficoltà ma anche essere duri con chi nel 2023 continua a lucrare sugli esseri umani. Non è più tollerabile quello che abbiamo visto in questi giorni”.

» leggi tutto su www.ivg.it