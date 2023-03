Nuovo club dedicato a Vialli-Mancini, il presidente Vaccarezza: “Con la Sampdoria per promuovere la Liguria”

Liguria. “Useremo il veicolo Sampdoria e la sampdorianità per promuovere la Liguria, per portare la nostra Regione in giro per l’Italia. D’altronde sulle maglie campeggia proprio la scritta ‘La mia Liguria’”. Parola di Angelo Vaccarezza, consigliere regionale e, in questo caso specifico, neo presidente del nuovo Club dedicato a Gianluca Vialli e Roberto Macini.

La nuova realtà, ribattezzata Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol, ha preso vita dopo il libro ed il Docufilm “La Bella Stagione” fortissimamente voluti dai “gemelli del gol” e sarà presentata ufficialmente martedì 14 marzo, alle 13, presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria a Genova.

