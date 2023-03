Potenziamento in vista per Nefrologia e dialisi del San Bartolomeo

Potenziamento in vista per la Struttura complessa Nefrologia e dialisi dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Lo ha spiegato stamani il primario Lucio Manenti, alla guida della Sc da inizio gennaio, in occasione della conferenza stampa tenutasi nella sala riunioni della Direzione sanitaria del nosocomio, calendarizzata all’indomani della Giornata nazionale del rene sostenuta in Italia, dal 2004, dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) Onlus, in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia e la Croce Rossa Italiana; una ricorrenza in relazione alla quale il dott. Manenti ha aperto il suo intervento ricordando l’importanza dei controlli e della prevenzione nelle patologie nefrologiche, “che non danno sintomi fino a quando non sono in fase avanzata, quando si può solo fare la dialisi”. Oltre ottanta, ha spiegato il direttore Manenti, i dializzati seguiti al San Bartolomeo, “più un ambulatorio pienamente attivo”. Quindi il punto sugli sviluppi futuri: “Stiamo lavorando per potenziare i servizi offerti ai pazienti anche a Sarzana, con l’attuazione di una Struttura semplice Centro dialisi San Bartolomeo diagnostica eco doppler e chirurgia accessi vascolari e la nomina di un responsabile. Intendiamo inoltre – i fondi sono stati già stanziati e i lavori dovrebbero partire in tempi brevi – operare una ristrutturazione e un ampliamento del Centro dialisi già presente, intervenendo sugli spazi della ‘vecchia’ dialisi. L’obiettivo è riorganizzare il trattamento emodialitico anche per la popolazione che necessita di essere isolata, come pazienti con malattie virali contagiose, potenziare gli spazi ambulatoriali e costituire un day-hospital per allestire e monitorare gli accessi vascolari necessari alla emodialisi”. Il primario ha informato anche dell’intenzione dell’azienda sanitaria di potenziare l’offerta ‘turistica’, rivolta cioè ai dializzati che si rechino in vacanza nei nostri luoghi. Manenti ha inoltre sottolineato come “la Nefrologia spezzina fortunatamente è esente dal problema, di carattere nazionale, della carenza di medici, dei posti vacanti. Siamo invece a completo regime e mi ritengo fortunato di aver trovato questa situazione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com