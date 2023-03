Procuratore Lari a Ventimiglia: «Non serve ammazzare, l’intimidazione sta nel presentarsi come mafioso»

Ventimiglia. «La Cassazione critica aspramente le motivazioni dei giudici di primo e secondo grado e dice quello che avevamo sostenuto sempre noi: e cioè che non possiamo pensare che al nord l’intimidazione della mafia sia uguale a quella del sud. Non possiamo pensare, ma mi sembrava che fosse un criterio logico, che per dire che al nord esiste la ‘ndrangheta, questa si deve avvalere dell’intimidazione, deve ammazzare le persone sulla pubblica piazza o tagliare le teste e farle trovare nelle strade. Si può intimidire ed essere mafiosi anche con atti meno eclatanti, utilizzando quella che è la nomea della mafia. Ormai l’intimidazione sta nel presentarsi come mafioso». Lo ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari, intervenuto a Ventimiglia in un incontro con gli studenti delle scuole superiori organizzato da Libera al teatro comunale.

Nel presentare, insieme al magistrato della Direzione nazionale antimafia Anna Canepa, il libro “Punto a capo. Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria”, Lari ha a lungo parlato delle difficoltà incontrate nell’iter processuale di due inchieste antimafia da lui seguite a Genova, “Maglio 3” e “I conti di Lavagna”, dove gli imputati, assolti in primo e secondo grado, sono poi stati condannati in via definitiva in Cassazione per il reato di associazione mafiosa, dopo il processo di appello bis chiesto dalla corte romana che aveva condannato tutti.

