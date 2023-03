Punita l’Inter, Maldini si ricorda da dove viene: “Ci credevamo dall’inizio, anche quando abbiano preso l’1-1. Il gol? Lo cercavo da tempo…”

È Daniel Maldini il giocatore copertina della serata. Chiamato da Dazn davanti alle telecamere per un commento a caldo su Spezia-Inter, l’attaccante di proprietà del Milan è giustamente felice lui che, in una stagione con poche occasioni per mettersi in mostra, è riuscito prima a far male ai suoi ex compagni e papà Paolo poi a fare lo stesso con l’altra parte di Milano. A proposito del celebre genitore, lo ha curiosamente raggiunto nei gol segnati ai nerazzurri: la prima e unica volta per lo storico capitano del Diavolo fu nel derby del 1994. Al di là delle statistiche, per Daniel la soddisfazione di aver contribuito ai tre punti: “Ci credevamo dall’inizio, anche quando abbiano preso l’1-1. Ce lo meritiamo. Il gol? È un po’ di tempo che cercavo questa emozione, è arrivata contro una squadra grande. Ce lo godiamo, l’importate era portare a casa la partita. Siamo riusciti a compattarci dopo il gol. Cosa ci ha portato Semplici? Sicuramente più serenità, con le parole sa aiutarti”.

