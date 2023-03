Senatore Gianni Berrino: «Il Governo contro trafficanti di morte»

Roma. Gianni Berrino capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia del Senato dichiara: «Il decreto sui migranti approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri, che si è svolto ieri a Cutro, rappresenta un decisivo passo in avanti contro scafisti e trafficanti di morte. Pene fino a 30 anni, riconoscimento come reato universale per chi si rende responsabile della tratta di esseri umani e il ripristino del decreto flussi perché chi è in regola deve poter entrare in Italia. Con il governo Meloni finalmente si affronta in maniera organica il problema dei migranti, cosa che fino ad oggi non è avvenuta perché non si è mai attuata una vera politica di contrasto alle partenze, il vero nocciolo della questione: si tratta di un primo e significativo passo di una strategia che l’esecutivo intende portare all’attenzione della Ue da cui arrivano i primi segnali di una fattiva collaborazione».

