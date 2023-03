Siccità, l’allarme dell’agroalimentare: Regione pronta a potenziare i consorzi irrigui

Savona. Da una emergenza all’altra il mondo delle filiere agricole alza la voce a tutele delle eccellenze dell’agroalimentare e del settore enogastronomico, in questi giorni in mostra al Salone di Finalborgo. Produttori, aziende e associazioni di categoria hanno espresso i loro timori sull’incombere di una stagione siccitosa che metterebbe a rischio la produzione e i quantitativi necessari per la competitività del settore.

L’assessore regionale Alessandro Piana ha annunciato la possibilità di costituire enti di secondo livello per i consorzi irrigui e avere le carte in regola per partecipare ai bandi del Pnrr che mettono in campo diversi mln di euro: “E’ una questione che preoccupa e che va affrontata per non creare nuove ripercussioni alla nostra agricoltura” ha detto Piana.

