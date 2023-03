Tutti assolti in appello nel processo bis sul crollo della Torre Piloti

Tutti assolti in appello gli imputati del processo bis relativo al crollo della torre dei piloti del porto di Genova in cui persero la vita nove persone tra cui il sergente della Marina Militare, Gianni Iacoviello, originario di Carrara e legato alla Spezia. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, 2l’ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale della Capitaneria, nel processo di appello sulla collocazione della torre piloti del porto di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per l’urto del cargo Jolly Nero provocando nove morti. Angrisano era presente in aula. In primo grado era stato condannato a tre anni. Tutti assolti anche gli altri imputati”.

“Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca – prosegue l’agenzia di informazione – aveva chiesto la condanna a 2 anni e sei mesi per l’ammiraglio Angrisano. Il processo sulla collocazione e costruzione della torre piloti era nato su iniziativa di Adele Chiello, madre di Giuseppe Tusa (militare della Capitaneria), una delle vittime, che si era opposta alla richiesta di archiviazione. La donna ha sempre sostenuto la pericolosità dell’ubicazione”.

