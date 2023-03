Tutti assolti in appello nel processo Torre piloti bis, la rabbia in aula di Adele Chiello: “Mio figlio si è ucciso da solo?”

Genova. La Corte di appello di Genova ha assolto “perché il fatto non costituisce reato” tutti gli imputati nel processo bis per il il crollo della torre piloti del porto di Genova avvenuto il 7 maggio 2013 per l’urto della Jolly Nero provocando la morte di 9 persone.

Il processo bis era incentrato sulla collocazione della torre a filo banchina sul molo Giano e quindi sulla responsabilità di chi l’ha costruita e ha consentito che per anni restasse a lì nonostante il potenziale pericolo di un urto sul molo da parte di una nave come accadde quella sera.

» leggi tutto su www.genova24.it