Ventimiglia, procuratore Lari e magistrato della Dna Canepa incontrano gli studenti: «Ecco come voi potete sconfiggere la mafia»

Ventimiglia. «Cosa potete fare? Potete fare moltissimo. In primo luogo informarvi, come state facendo. In secondo luogo orientare il vostro comportamento quotidiano alla legalità. La legalità parte dalle piccole cose. Avere fiducia nelle istituzioni. Mi riferisco anche a piccoli episodi di bullismo a cui magari assistete, dovete fidarvi dei vostri educatori e riferirli. E anche evitare di fumare uno spinello, perché anche lo spinello alimenta il grande mercato delle droghe. Non è una questione moralistica, è una questione di cominciare dal basso». E’ l’invito che il magistrato Anna Canepa, sostituto procuratore della Dna (direzione nazionale antimafia, ndr), ha rivolto agli studenti delle scuole superiori di Ventimiglia che si sono recati stamani al teatro comunale per ascoltare il suo intervento, e quello del procuratore capo di Imperia Alberto Lari, in merito alle mafie in provincia di Imperia.

Un incontro, quello odierno, organizzato da Libera con il supporto delle scuole, in cui è stato presentato il volume “Punto a capo. Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria”.

