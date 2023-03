Taggia. L’acqua dell’acquedotto non è potabile e neppure utilizzabile per qualsiasi altro scopo. Lo comunica, con un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco Mario Conio.

«È stato riscontrato un inquinamento chimico nelle falde dell’acquedotto – avverte il primo cittadino tabiese – in via precauzionale non utilizzare l’acqua per alcun fine su tutto il territorio comunale di Taggia».

» leggi tutto su www.riviera24.it