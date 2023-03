Asl4: Giornata nazionale sicurezza degli Operatori sanitari

Dall’ufficio stampa di Asl4

“Il disagio individuale e dei gruppi che si registra sempre di più in questo particolare momento storico, accentuato peraltro dalla recente pandemia, rende il tema della sicurezza degli Operatori sociosanitari un nodo centrale delle politiche sociosanitarie. Per affrontarlo, oltre a ribadire la ferma condanna di ogni atto di violenza, è necessario allargare l’azione alla dimensione culturale del fenomeno, e quindi non agire soltanto in termini repressivi e sanzionatori, ma per la costruzione di una più solida educazione civica orientata al rispetto delle persone, al fine di ottenere una risposta efficace nel medio e lungo termine”.

» leggi tutto su www.levantenews.it