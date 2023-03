Calcio/ Favale su punizione fa volare l’Entella: Reggiana sconfitta 0-1

Reggiana: Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Nardi, Rossi, Kabashi, Guiebre; Pellegrini, Lanini. All. Aimo Diana.

Virtus Entella: Borra; Parodi, Pellizzer, Chiosa; Tomaselli, Corbari, Paolucci, Favale; Ramirez; Zamparo, Merkaj. All. Volpe

Una punizione di Favale regala i tre punti all’Entella nel big match contro la Reggiana: un successo che proietta i biancazzurri a -3 dagli emiliani ottenuto in 10 contro undici per il rosso a Gaston Ramirez avvenuto nel primo tempo per un intervento duro su Laezza.

