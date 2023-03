Chiavari: depuratore, diteci dove e cosa costruire in colmata

Mazzini, in “piazza dei cavoli” a Chiavari, è testimone dei discorsi e dei risolini sotto i baffi che si fanno a proposito di un tema dove è facile ottenere consensi; perché l’idea che in città si smaltiscano le fogne di altri comuni considerati subalterni, non piace. “Si ragiona con la pancia – confida un anziano – Dicono che la campagna contro il depuratore in colmata si stia facendo più consistente; sembra perfino guidata da una regia tenace. E ora sono intervenuti i partiti; tutti quelli che a Chiavari hanno già perso le elezioni”.

Lasciando da parte gli anni che la città (o una parte di essa) discute di depuratore e quanto costerà agli utenti il ritardo, con tanto di infrazione europea che peserà su tutti i cittadini della Città metropolitana, è giusto che ognuno esprima le proprie idee (o quelle suggeritegli). Evitando però di ingannare le persone con false rappresentazioni come quella dei depuratori maleodoranti; basta fare pochi chilometri a Rapallo, Santa Margherita o Recco per rendersene conto.

