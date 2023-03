Cus Genova Tennis, presentate ufficialmente le tre prime squadre

Genova. Nel weekend, presso la sede di Via Monte Zovetto, sono state presentate ufficialmente le prime squadre del Cus Genova Tennis: una in Serie C maschile e due in Serie C femminile. Tre formazioni con diverse ambizioni ma comunque con uno stesso unico obiettivo: ben figurare nel massimo campionato regionale.

Come annunciato recentemente, sono due gli innesti della squadra maschile, il cui obiettivo è quello di tornare in Serie B a circa vent’anni dall’ultima volta, entrambi provenienti dal Circolo della Stampa Sporting Torino. Il primo è Stefano Reitano, innesto di altissimo livello di classifica 2.1 e numero 875 del mondo secondo la classifica Atp. Il secondo innesto, di ottimo livello e sempre nativo di Torino, è Federico Luzzo, classifica 2.5.

» leggi tutto su www.genova24.it