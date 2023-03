Drago no limits: “Sapevo dove lo avrebbe tirato Lautaro”

“I nostri preparatori ci avevano preparato su come avrebbe potuto tirare un rigore Lautaro e così mi sono buttato da quella parte. Ho pensato solo a rilassarmi e prendere la giusta decisione. Non sono uno che cerca provocazioni, né sul campo e neanche fuori”. Sono le parole di Bartolomei Dragowski, uno dei grandi protagonisti di Spezia-Inter 2-1 parando il rigore di Lautaro nel primo tempo. ”Mi avevano detto che detto che Lautaro avrebbe aperto il tiro. E avevano azzeccato anche per quanto riguarda Lukaku, ma io ho cambiato decisione sul lato in cui andare un secondo prima che tirasse”.

Lo Spezia torna a vincere in casa dopo 6 mesi. “Importante per il morale e la classifica, ma non abbiamo fatto niente e dobbiamo pensare già alla prossima contro il Sassuolo. Sono forti, se sta bene possono vincere contro tutte. Speriamo di essere alla grande anche noi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com