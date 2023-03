Elezioni comunali Sestri levante, il candidato sindaco Solinas: “Il mio unico partito è la mia città”

Sestri levante. Saranno almeno tre le liste che, in occasione delle prossime elezioni amministrative di Sestri Levante, sosterranno la candidatura a sindaco di Francesco Solinas, l’ingegnere 55enne funzionario di AMT che presenta alla città una proposta territoriale attorno alla quale si stanno riunendo diverse forze civiche e diversi politici locali e non solo.

“La nostra – spiega Solinas – è una coalizione che nasce dal basso, dall’osservazione e dall’ascolto. Attorno alla mia candidatura si sono riconosciuti e si stanno ogni giorno di più riconoscendo tanti cittadini, associazioni, imprenditori, professionisti e anche diversi amministratori locali ed esponenti politici del territorio. Tutte queste persone sono mosse dal comune denominatore della passione e della volontà di dare a Sestri Levante quel cambiamento necessario dopo 30 anni di amministrazioni guidate sempre dallo stesso gruppo di potere, sotto l’egida della stessa compagine partitica”.

“Vivendo la città – prosegue il candidato sindaco – si percepisce netto il desiderio di un rinnovamento di persone e di idee. Un rinnovamento che abbia come requisiti la competenza, la trasparenza, lo spirito di servizio. Io e le liste che mi sostengono ci siamo messi in gioco per questo. Il nostro progetto è aperto a tutti coloro che, indipendentemente dal colore partitico, vogliono dare al nostro territorio questo impulso di reale cambiamento, mettendo al primo posto la città, i suoi bisogni e le sue grandi possibilità di crescita e di sviluppo. Il nostro unico partito, se così possiamo dire, è Sestri Levante, senza etichette ideologiche e senza steccati di sorta”.

