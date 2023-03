Ex pugile aggredisce l’ex moglie, scattano gli arresti domiciliari

Carabinieri della Spezia impegnati nei giorni scorsi per due casi di uomini violenti nei confronti delle compagne. Il primo episodio ha visto protagonista un giovane sudamericano che, non accettando la fine della relazione con una connazionale, l’ha aggredita. L’uomo è stato denunciato per minacce aggravate con uso di un coltello e per atti persecutori, con l’emissione da parte dell’autorità giudiziaria del provvedimento di divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo, se tenterà di avvicinarla o contattarla nuovamente, rischierà di essere immediatamente arrestato.

Il secondo caso riguarda un sessantenne italiano, in gioventù ex pugile dilettante, che ha aggredito violentemente l’ex moglie, una donna sudamericana, colpendola con alcuni pugni al corpo, causandole lesioni al costato; nella circostanza le ha inoltre sottratto la borsa, che conteneva denaro ed effetti personali. Il sessantenne, rintracciato poco dopo dai militari nella sua abitazione, è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a seguito del provvedimento rapidamente richiesto e poi emesso dal Gip del Tribunale della Spezia. La vittima invece è stata immediatamente trasferita presso una struttura protetta gestita dal Centro antiviolenza Irene.

Nell’ambito della lotta alla violenza sulle donne, il Comando dell’Arma spezzino aderisce a numerose iniziative promosse nel corso dell’anno, ad esempio “Orange the World”, che prevede l’illuminazione di arancione dello stabile sede del Comando provinciale nella giornata del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Inoltre è presente, sia nella caserma della Spezia che in quella di Sarzana, “una stanza tutta per sé”, ovvero uno spazio accogliente e protetto che ha l’intento di mettere a proprio agio le vittime di violenza nel momento della denuncia. L’Arma dei Carabinieri, in sinergia con l’Autorità giudiziaria, mette in campo quotidianamente un proficuo impegno per rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamento attuando nell’immediatezza il cosiddetto Codice Rosso. L’invito del Comando provinciale dei Carabinieri della Spezia è sempre quello di denunciare e segnalare ogni atto di volenza; l’Arma spezzina garantisce a ogni vittima la totale vicinanza, ribadendo con tutta la forza il proprio impegno.

