FdI: “Guccinelli dovrebbe ricordarsi di quando era assessore regionale e si dimenticava dei sarzanesi”

“Con l’apertura al pubblico del nuovo parcheggio gratuito di fronte all’ospedale San Bartolomeo, non soltanto manteniamo un impegno assunto ad inizio legislatura, ma restituiamo un’area degradata alla città e rimediamo a un errore disastroso assunto da Asl5 tra 2012 e 2013, quando tra Sarzana e Regione Liguria governava un monocolore di sinistra e Renzo Guccinelli era assessore regionale, oggi alquanto smemorato e disinteressato ai temi sarzanesi. Allora, difatti, Asl5 avviava una procedura per trasformare a pagamenti gli stalli liberi del San Bartolomeo, imponendo a chi cerca sollievo all’ospedale un dazio che da oggi, almeno per chi potrà usufruire degli spazi gratuiti, non sarà più dovuto”. Così in una nota il gruppo consiliare sarzanese di Fratelli d’Italia.

“Dovremo purtroppo sopportare gli oneri del parcheggio rimasto a pagamento almeno fino al 2025 – proseguono da FdI -, quando scadrà il contratto di gestione imposto da Asl e avallato dalla politica locale a suo tempo. Quando Guccinelli parla di diritti, dovrebbe ricordarsi di quando era assessore regionale e dei sarzanesi si dimenticava: allora vennero chiusi interi reparti del San Bartolomeo, i parcheggi da liberi e gratuiti furono trasformati a pagamento e, infine, venne chiuso e trasferito a Spezia il Don Gnocchi, straordinario esempio di qualità ed efficienza sarzanese. Con i fondi ottenuti dal Pnrr saranno poi realizzati a Sarzana un nuovo ospedale e una nuova casa di comunità, che si affiancheranno e implementeranno i servizi del San Bartolomeo, riqualificando per di più i locali del Don Gnocchi abbandonati colpevolmente dalla sinistra di Guccinelli”.

