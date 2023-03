Gazebo Pci a Sarzana con il candidato sindaco Bellegoni

Gazebo del Partito comunista italiano oggi, sabato 11 marzo, in Via Mazzini a Sarzana, di fronte alla cattedrale di Santa Maria, dalle 15.00 alle 19.30, presente il candidato sindaco Matteo Bellegoni. “Al gazebo avremo il piacere di confrontarci con i cittadini sulle problematiche del comune – dichiarano dal Pci in una nota – nell’ottica di continuare nella costruzione di un programma secondo le priorità che ci contraddistinguono e che contraddistinguono i tanti sarzanesi incontrati nelle ultime settimane per un’idea nuova di città e una prospettiva diversa per il futuro del territorio. Prospettiva per cui solo la lista del Pci e il candidato Matteo Bellegoni, segretario regionale ligure del partito, per coerenza, idee, sensibilità, progetto e linea politica possono essere garanzia”.

