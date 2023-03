L’applauso di oltre 600mila spettatori in tutta Europa, con quasi cinquecento repliche in cinque stagioni: il grane trasformista Arturo Brachetti porta al Teatro Civico Solo – The legend of quick-change. L’appuntamento, una produzione Arte Brachetti, è per martedì 14 e mercoledì 15 marzo alle ore 21.00, quando innumerevoli personaggi della ‘galleria’ di Brachetti – che ne conta oltre quattrocento – animeranno il palco del Civico, dove l’artista di fama internazionale porterà il suo repertorio – in continua evoluzione – di quick change, illusionismo, sand painting, mimo, ombre cinesi, laser. E martedì 14 alle 18.00, a ingresso libero, Brachetti incontrerà il pubblico al Pin nell’ambito della rassegna “Foyer – Teatro Civico al PIN”, affiancato dal direttore artistico Alessandro Maggi.

Info e prenotazioni per gli spettacoli: Botteghino Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino). Orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00, il mercoledì anche dalle 16.00 alle 19.00. Tel. 0187-727521 – email: info@teatrocivico.it

L’articolo Gli innumerevoli personaggi di Arturo Brachetti pronti a raccogliere l’applauso del Civico proviene da Citta della Spezia.

