Gran Galà della donna tra pari opportunità e politiche giovanili

Sensibilizzare, far conoscere e sostenere l’universo femminile nelle sue scelte e nelle difficoltà quotidiane, attraverso la professionalità, l’arte e la cultura di uomini e donne su un palco storico come quello del teatro Civico della Spezia di piazza Mentana non ha prezzo. Per la giornata internazionale della donna il Comune della Spezia nella persona dell’Assessore alle Pari Opportunità Daniela Carli, in collaborazioni con la criminologa Manuela Marchetti, il Liceo Classico Lorenzo Costa, la scuola di danza New Academy D&D di Elena Mangiacarne con collaboratore artistico Alessandro D’Asaro, e le scrittrici Laura Delpino e Giovanna Lattanzio, ha organizzato il “Gran Galà della Donna”, un viaggio unico che ha trascinato lo spettatore del Teatro Civico in un vortice di emozioni amplificate da colpi di scena luci e suoni. La rappresentazione ha avuto inizio con i Saluti del Sindaco Pierluigi Peracchini a seguire il primo balletto delle bimbe più piccole della scuola di danza concluso con la lettera su schermo dell’Assessore Carli, uno scritto personale, che si è concluso con la frase: “essere una donna è un’avventura meravigliosa”. Il Galà è proseguito con la rappresentazione COSTart, un progetto ideato dal Dirigente scolastico Franco Elisei con l’arch. Alessio Carrabino, direttore artistico, che vede coinvolti 50 studenti e molti professori; uno spettacolo di arte immersiva, un’esperienza fatta di proiezioni su larga scala e performance coreutiche, dal canto alla danza, un viaggio capace di catturare e coinvolgere attraverso i molti volti dell’arte. A seguire un significato intervento della criminologa Manuela Marchetti sul “ruolo della donna oggi: prevenzione e sfide nella società contemporanea” che ha introdotto il balletto: “La Sposa Bambina (Abuse)” di Lucia Dimilito un latin show con il quale ha interpretato il tema, purtroppo, ancora di grande attualità delle spose bambine. Lo spettacolo è proseguito con le scrittrici Laura Delpino “i diritti delle Donne” e Giovanna Lattanzio “Alda Merini tra luci ed ombre”. La chiusura dello spettacolo a cura delle atlete della D&D Academy. Al termine della manifestazione la consegna dei riconoscimenti a cura degli Assessori Daniela Carli, Giulio Guerri, Marco Frascatore e del Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Piscopo. “E’ dalla consapevolezza che parte il cambiamento gli eventi di sensibilizzazione che proporrò in futuro – commenta l’Assessore Daniela Carli – saranno sulla stessa falsa riga dell’interdisciplinarità e della contaminazione tra assessorati e deleghe in perfetta sincronia e accordo con i colleghi. Oggi abbiamo mostrato un’interazione forte tra Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Cultura tre volti per far conoscere e sostenere i giovani e l’universo femminile”. Molte sono state le autorità presenti in sala sia civili che militari.

