I geologi: “Nuovi invasi per far fronte alla siccità? Soluzione difficile, meglio ridurre gli sprechi”

Liguria. La stagione della pioggia è passata senza aver ricaricato le riserve idriche italiane e liguri, e si spera nella primavera per recuperare. Se così non fosse la criticità idrica potrebbe diventare un’emergenza dalle dimensioni ancora non definite.

Per questo motivo sia a livello ministeriale che a livello regionale si è tornato a parlare di realizzare nuovi invasi per poter accrescere la capacità idrica della Liguria e di Genova. Una volontà che però deve fare i conti con la realtà: realizzare nuovi invasi artificiali, infatti, sembra essere faccenda tutt’altro che semplice. E immediata.

» leggi tutto su www.ivg.it