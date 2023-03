Imperia, inaugurato il nuovo ponte che unisce Borgo cappuccini a Borgo Foce

Imperia. Sono stati i bambini i protagonisti del taglio del nastro del nuovo ponte che collega Borgo Foce con Borgo Cappuccini inaugurato questa mattina. Assieme al sindaco sono stati i primi ad oltrepassarlo.

«Grazie alle associazioni della zona- ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola– a noi piace fare ponti e abbattere muri, abbattiamo quello che non serve e costruiamo ponti per stare insieme. C’è voluto del tempo. il ponte che è durato vent’anni non era più agibile ed era pericoloso, sia le attività commerciali che le persone che ci abitano hanno subito dei disagi ma pensate che questo ponte sarà meglio: è fatto di larice e dovrebbe durare di più. Vi assegno un compito a voi che siete in questa zona, l’anno prossimo di questo periodo telefonerete in Comune per ricordare dare una mano d’impregnate. Dobbiamo conservare quello che abbiamo. Questo è il più bello anche perché l’abbiamo illuminato la notte. Borgo cappuccini e borgo foce sono una bella realtà di Imperia, dobbiamo conservarle bene». Un impegno dell’ amministrazione «che ha messo tanti soldi- prosegue il primo cittadino- questa scogliera che ha cambiato il volto della Foce e l’ha messa in sicurezza, quello di Borgo Cappuccini deve partire a giorni con la zona collegata del Prino. Noi abbiamo l’ambizione che dalla Torre di Prarola a questa ciclabile si possa andare fino alla Galezza e oltre passando lungo il mare e vedendo le bellezze che il Creatore ci ha dato. Oggi era la festa dei bambini che con me hanno attraversato con me il ponte ma è la festa dei due borghi ed è la festa di un concetto che a me sta molto cuore: guardiamo positivo , guardiamo il futuro con positività, non dividiamoci con le polemiche, non guardiamo il dito ma la luna, stiamo insieme per far crescere la città che amiamo».

