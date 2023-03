Inter contestata dai tifosi, la gioia dei supporters di casa in tutta la città. E Don Palei suona le campane

Troppo bello vincere una partita di questo tipo quando ogni pronostico è contro eppure nei hai così bisogno per provare a sopravvivere e a conquistare un’altra volta una salvezza insperata. Per chi è tifoso di una squadra che deve salvarsi e che non è abituata a certe soddisfazioni, il carosello di fine partita è più che comprensibile: soprattutto quando il folklore è gioioso e non trascende, è bello vedere la veracità, marchio di fabbrica dei tifosi delle piccole squadre. E’ una serata del contrappasso quella dell’Alberto Picco perché l’Inter esce fra i fischi e gli slogan dei propri tifosi (“Tirate fuori i c…” è un coro chiaro) proprio mentre in città scoppia la festa. Don Luca Palei, uomo di chiesa e punto di riferimento della Caritas Diocesana, ha voluto salutare questa gioia sportiva con un gesto simbolico che sembra un salto nel passato. Come? Suonando le campane della chiesa della parrocchia di San Giovanni e Agostino, in centro storico. Pasolinianamente.

