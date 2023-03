La dodicesima notte al Teatro della Tosse: applausi per la commedia diretta da Ortoleva

Genova. Applausi convinti al Teatro della Tosse per La dodicesima notte (o quello che volete) con la regia e l’adattamento di Giovanni Ortoleva. Una coproduzione Lac Lugano Arte e Cultura, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Centro D’arte Contemporanea Teatro Carcano, Arca Azzurra. Lo spettacolo resta in scena ancora sino a stasera, 11 marzo (ore 20:30).

La commedia dolceamara di Shakespeare viene interpretata su una scenografia (Paolo Di Benedetto) costituita da tre grandi gradoni verdi, con, nella parte più alta, dei putti in rilievo. Attraverso i movimenti su questi piani, Ortoleva riesce a rappresentare con abilità le varie scene dei cinque atti (qui racchiusi in un atto unico per un’ora e quaranta di godibile spettacolo). La differenza tra le altezze dovuta a questi gradoni, mostra anche le differenze di status tra i vari personaggi.

