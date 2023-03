L’impresa della maturità, senza Mike James il Roca Team passa a Vitoria

Principato di Monaco. Valeva il quarto posto, valeva come cartina di tornasole per misurare la tenuta della squadra senza la sua stella, ai box per infortunio.

Missione compiuta: il Roca Team batte il Baskonia e mette in mostra una maturità da squadra completa e vera che finora non si era vista che a tratti. Eppure le premesse di una serata pericolosa c’erano tutte, iniziando dal fatto che il Baskonia solo tre giorni prima aveva espugnato Madrid, e che nel Roca Team mancava Mike James, croce e delizia ma anche e soprattutto coperta di Linus, uomo cui scaricare palla e responsabilità quando la lotta si fa dura e la tensione sale. E nella sfida tra due attacchi stellari, coi baschi che in casa sanno tenere medie vicine a 100 punti segnati è chiaro che vanno in sofferenza le difese, in particolare quella monegasca, che mai ha brillato per intensità e costanza.

È Darius Thompson, italiano per matrimonio, che si incarica di illuminare la scena con assist deliziosi, e scrive un primo quarto da 28 a 23 per i locali, mentre Okobo sembra patire il fatto di non partire da sesto uomo e non incide sul gioco. Il secondo quarto cambia il volto e le sorti del match, perché Chima Moneke inizia ad alzare la voce, ci mette un energia ed un intensità pazzesche, lotta su ogni pallone e la squadra lo segue, provocando un emorragia di palle perse dai baschi, già 10 a metà del quarto, che diventano punti pesanti, messi a segno da Loyd, alla fine 19, da Alpha Diallo, 17, e si va all’intervallo col Roca Team in vantaggio per 52 a 47. Alla ripresa del gioco si accende Marinkovic, ma soprattutto entra in partita Marcus Howard, folletto imprevedibile che tiene il Baskonia in linea di galleggiamento, e la gara diventa una sfida punto a punto che Hommes impatta sul 64 pari e nella quale Monaco riesce a restare nonostante una percentuale da tre nemmeno del 27%. 74 a 73 per i monegaschi alla fine del terzo, e qui la partita prende una strada precisa, e la prende grazie a quello che forse era stato il giocatore più in difficoltà, Elie Okobo, che guida il Roca Team ad un parziale di 28 a 20, prende letteralmente per mano la squadra e al di là dei 18 punti impone una volta di più la sua leadership.

» leggi tutto su www.riviera24.it