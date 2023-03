Genova. E’ tornato da una vacanza in montagna parcheggiando l’auto nei pressi di casa in via Stefanina Moro a Marassi.

Ieri mattina però la brutta sorpresa. I ladri gli hanno spaccato il vetro anteriore dell’auto, una mercedes gialla portandosi via due paia di sci, due paia di scarponi e abbigliamento da sci per circa 700 euro. Non solo: l’uomo aveva lasciato in auto anche patente e carta d’identità, anche quelli spariti.

» leggi tutto su www.genova24.it