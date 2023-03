“Mi vorrei togliere un sassolino, evidenziando l’utilizzo del Fondo strategico regionale messo in atto dalla Regione Liguria. Ho infatti difficoltà a fare il conto dei milioni transitati in questi anni dal fondo al Comune di Sarzana. Per carità, ben vengano le risorse sul territorio, ma la Regione utilizza le risorse pubbliche in maniera spinta verso i Comuni amici, i Comuni dello stesso colore politico. Questo quando la Regione era governata dal centrosinistra non avveniva, posso assicurarlo, avendo amministrato anche nel corso dell’ultima fase della giunta Burlando”. L’attacco è di Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo Magra, intervenuto ieri sera in Sala della Repubblica al quarto e ultimo incontro tematico promosso dal candidato sindaco di Sarzana Renzo Guccinelli.

“Invece in questi anni – ha proseguito – da Castelnuovo abbiamo chiesto invano alla Regione una mano per mettere a posto il Teatro Tenda, che è sì una struttura dove si organizzano feste, ma che, nel piano di Protezione civile, è anche un presidio a disposizione di tutta la vallata in caso di emergenza. Una struttura, che quindi riguarda un territorio ampio, che a distanza di anni ha bisogno di essere risistemata. Ebbene, in tanti anni le nostre richieste non hanno mai avuto risposta, se non quattro promesse, da tutto l’arco costituzionale del centrodestra. Ma è possibile che nel Fondo strategico regionale non ci siano risorse per mettere a posto una situazione del genere, che ha scopi di protezione civile e che non riguarda solo Castelnuovo? Ecco, credo sia l’esempio più lampante che si possa fare per spiegare la cecità di una certa destra su determinati temi”.

L'articolo Montebello: "Da Regione risorse in maniera spinta a Comuni amici, su Teatro Tenda mai una risposta in tanti anni" proviene da Citta della Spezia.

