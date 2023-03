Npsg attende Albisola, Zephyr in trasferta a Novi

Oggi, sabato 11 marzo, la 19ma giornata del girone A della Serie B maschile di pallavolo. Per quanto riguarda le spezzine, la prima formazione a scendere in campo sarà la Npsg Trading Logistic La Spezia (quinta con 33 punti), che alle 18.00 al PalaMariotti affronta la Fas Albisola Pallavolo, che chiude la classifica, ma la formazione spezzina sa bene che l’impegno non è da sottovalutare viste le prestazioni dell’avversario. Alle 21.00 invece toccherà alla Zephyr Mulattieri (ottava a 22 punti), impegnata in trasferta con la Pallavolo Novi (11ma a quota 18).

