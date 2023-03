Nuovi invasi per far fronte alla siccità? I geologi: “Soluzione difficile, meglio ridurre gli sprechi”

Genova. Mentre l’inverno si avvia alla sua chiusura, all’orizzonte si addensano cupe nubi per nulla rassicuranti. Non si tratta però, ahinoi, di nuvole cariche di pioggia, ma metaforicamente quelle relative alla tempesta che si potrebbe abbattere nei prossimi mesi riguardo la siccità. La stagione della pioggia è passata senza aver ricaricato le riserve idriche italiane e genovesi, e si spera nella primavera per recuperare. Se così non fosse la criticità idrica potrebbe diventare un’emergenza dalle dimensioni ancora non definite.

Per questo motivo sia a livello ministeriale che a livello regionale si è tornato a parlare di realizzare nuovi invasi per poter accrescere la capacità idrica della Liguria e di Genova. Una volontà che però deve fare i conti con la realtà: realizzare nuovi invasi artificiali, infatti, sembra essere faccenda tutt’altro che semplice. E immediata. Genova24 ne ha parlato con due esperti in materia, due geologi, che hanno tratteggiato una situazione tutt’altro che facile. Al di là degli annunci e degli intenti della politica, la realtà dei territori è tutt’altro che semplice.

